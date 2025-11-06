ДИТ Москвы: детям нужно объяснять правила общения в Сети для защиты от буллинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для защиты от кибербуллинга стоит интересоваться жизнью детей, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в Сети. Об этом сообщают эксперты проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Международный день борьбы с травлей в школе, включая кибербуллинг, отмечается каждый первый четверг ноября. В этом году он выпал на 6 ноября.

Специалисты напоминают, что агрессоры высмеивают мнение и слова другого человека, провоцируют его, присылают угрозы. Обидчики также могут сговориться, исключить жертву из общего чата и даже взломать аккаунт для публикации заведомо ложной информации.

"Никто не застрахован от конфликтов, агрессии и травли и в цифровой среде. Ссора и беседа происходят без прямого физического контакта, и жертва зачастую лично не знакома с обидчиком", – цитирует руководителя проекта "Перезвони сам" Валентину Шилину портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, дети и подростки более уязвимы и не всегда могут справиться с нападками незнакомцев самостоятельно, а их психологические травмы и последствия такой травли не менее опасны, чем в реальной жизни.

Эксперты напомнили, что школьники публикуют в Сети личную информацию, так как ищут в Сети друзей по интересам – кто-то смотрит аниме, кто-то собирает модели техники, а другие коллекционируют фигурки героев либо увлекаются видеоиграми. Ради поиска единомышленников они размещают в открытом доступе свой возраст, номер школы, свое творчество, фото и видео.

В этом возрасте у детей еще не полностью сформировано критическое мышление, поэтому они не могут полностью осознать, что вопросы нового друга в Сети порой не связаны с интересом к его личности, а являются попыткой узнать как можно больше чувствительной информации.

Агрессивно настроенные пользователи способны использовать эти сведения, чтобы начать травлю. Опасность кибербуллинга в том, что травля в Сети может продолжаться ежедневно, сильно подрывая состояние ребенка.

Для защиты психологи советуют обратить внимание на поведение детей. Если у них появляется замкнутость, раздражительность, они отказываются заниматься хобби, слишком увлекаются гаджетами и скрывают, с кем общаются, то это говорит о вероятной травле.

В подобных ситуациях не стоит осуждать ребенка за то, что он скажет, – необходимо создавать атмосферу принятия и безопасности. Самым простым способом предотвратить травлю является обучение ребенка основам безопасного общения и пользования Сетью. Стоит заранее обговорить, какой контент можно публиковать в интернете, а какой нет.

Нужно научить школьника, что нельзя отправлять фото или рассказывать личные истории незнакомцам, так как под маской новых друзей могут скрываться интернет-тролли, которые хотят использовать полученную информацию против него, специально провоцируя конфликты и публикуя оскорбления. Главной их целью является получить эмоциональную реакцию жертвы.

Но не стоит контролировать каждый шаг ребенка, так как это вызовет сопротивление с его стороны в попытках отстоять свои границы. В это же время нужно проявлять искренний интерес к его цифровой жизни, узнавая, в какие игры он играет, почему они ему нравятся и в каких сообществах он состоит.

Также нужно объяснить своим детям, что не все люди специально пытаются обидеть друг друга – иногда злые шутки и резкие комментарии не говорят о том, что автор хотел кого-то оскорбить. Цифровизация делает людей анонимными, поэтому даже фото в профиле не дает представления о том, с кем разговаривает собеседник.

В случае если кибербуллинг уже начался, то первым делом стоит прекратить общаться с агрессором. Эксперты рекомендуют родителям не вступать в открытый диалог с обидчиками и не пытаться им что-то объяснить, а действовать рационально.

Например, можно пожаловаться администрации цифрового ресурса на оскорбительное или неуважительное сообщение, а также заявить о травле. Затем нужно заблокировать обидчика, ограничить общий доступ к аккаунту ребенка, чтобы основную информацию о нем могли видеть только друзья и близкие.

Узнать больше о том, как реагировать на обидчиков в Сети, можно в разделе о кибербезопасности на портале mos.ru, а также при помощи записей вебинара проекта "Перезвони сам".

Ранее руководитель психологической службы РАНХиГС Кирилл Хломов рассказывал, что другими признаками буллинга являются испорченное настроение, страх или снижение мотивации к учебе.

Ярким сигналом служит нежелание ребенка идти в школу или заходить в класс, а также отказ от выполнения домашнего задания. Травля может проявляться по-разному. Например, в виде драк, синяков, страха или агрессии, связанных с конкретными ситуациями или одноклассниками.

