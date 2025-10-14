Школьник в Санкт-Петербурге отдал одноклассникам 75 тыс руб, чтобы его не обижали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Санкт-Петербурге школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не травили, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ведомство уточнило, что в полицию с заявлением обратилась мама мальчика. По ее словам, 11-летний ребенок отдал одноклассникам деньги для того, чтобы "его не обижали".

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку.

Ранее сообщалось, что буллинг в России превратился из психологической особенности в детской среде в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей.