14 октября
Школьник в Санкт-Петербурге отдал одноклассникам 75 тыс руб, чтобы его не обижали
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Санкт-Петербурге школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не травили, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ведомство уточнило, что в полицию с заявлением обратилась мама мальчика. По ее словам, 11-летний ребенок отдал одноклассникам деньги для того, чтобы "его не обижали".
Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку.
Ранее сообщалось, что буллинг в России превратился из психологической особенности в детской среде в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей.
