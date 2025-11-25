Детектив Локтионов: пропавшая в Турции россиянка могла попасть в рабство

Больше месяца продолжаются поиски россиянки Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына, пропавших в Стамбуле после прилета из России 17 октября. По данным СМИ, женщина, взяв с собой минимум вещей и все документы, ушла с ребенком на "корпоратив" и перестала выходить на связь. Что известно о пропавшей и почему она могла решиться на такой шаг, расскажет Москва 24.

Готовилась заранее

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичка Дарья Лучкина и ее сын пропали больше месяца назад после тайного отъезда в Стамбул: 32-летняя женщина вместе с ребенком вылетела из Шереметьево 17 октября, после чего их следы затерялись.

Родственники обратились в полицию через три дня после исчезновения, поскольку изначально ничего подозрительного в поведении Дарьи не заметили. По данным СМИ, в день отъезда женщина сообщила матери, что направляется на корпоратив и берет с собой сына, так как мероприятие будет семейным.

Однако, как выяснилось позже, это было неправдой: вместо корпоратива Дарья с сыном тайно отбыли в Стамбул, никого не предупредив. По некоторым данным, в аэропорту женщину с ребенком мог встретить на автомобиле неизвестный человек.

Особую тревогу у родственников вызвало то, что дома остались почти все личные вещи женщины, в том числе телефоны Дарьи и ребенка, а также подаренный мальчику на день рождения новый планшет. В социальных сетях они с тех пор тоже не появлялись, никаких известий о них нет.

Полицейские установили, что к отъезду в Стамбул Дарья готовилась примерно за месяц: билеты в Турцию для себя и сына она купила еще в середине сентября, никому об этом не сказав. Загранпаспорта также были оформлены недавно.

Известно, что с мужем Дарья развелась 10 лет назад и общение с отцом ребенка ограничивалось редкими звонками. В настоящий момент родственники подали заявление о пропаже и продолжают поиски.

"Вела себя как обычно"

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать Дарьи, Ольга, рассказала телеканалу Москва 24, что в день пропажи дочери и внука ничего странного за ней не заметила.

"Ничего особенного в этот день не было. Я ушла с утра в поликлинику, мне нужно было справочку получить и к врачу записаться. Пришла где-то около 12:00. Даша вела себя как обычно. Ничего не предвещало, что она собирается куда-то ехать или еще что-то", – сказала она.





Ольга мать пропавшей Я говорю, что будете сегодня делать, чем заниматься? Максим сейчас из школы придет, поэтому вы можете куда-нибудь сходить с ним погулять, потому что погодка действительно была хорошая. Она говорит, не знаю, посмотрю. Мне уже потом муж сказал, что они вроде как бы собрались куда-то на корпоратив. Максим сначала не хотел никуда ехать: говорит, мам, я не поеду, мне не хочется, я хочу после школы отдохнуть. Она сказала, мы поедем на автобусе, а там нас встретят.

По словам женщины, Дарья взяла с собой минимум вещей. В школьный рюкзак сына она положила его легкие вещи, свои же уложила в пакет.

"Вечером, около 23:00, я стала звонить – трубку не берут. Я думаю, ну, может быть, спать легли, может, что-то задержались, потому что поздно уже. Я думаю, ладно, позвоню на следующий день. На следующий день связи не было", – поделилась Ольга.

В полицию мать Дарьи обратилась спустя три дня – в понедельник, 20 октября.

"Они посмотрели, сказали, что она улетела в Турцию, что вы беспокоитесь? Прилетят. День рождения у ребенка 23-го, у нее 27-го. Они, наверное, взяли путевочку и решили полететь в Турцию", – добавила она.





Ольга мать пропавшей На следующий день я еще раз пошла в полицию, чтобы зарегистрировать заявление. Они зарегистрировали уже 22-м числом.

По словам женщины, семья обращалась к оперуполномоченному, который утверждал о передаче заявления в транспортную полицию. Однако в ведомстве им заявили, что информации пока не поступало.

"Обратились в консульство в Турции. Они сказали, что проверят информацию и передадут все полиции в Турции. Пришел ответ, что да, передали все полиции, ждите информации. Но так как информации долго не было, мы решили опять написать туда, вследствие чего получили ответ, пока из полиции не было никаких вестей", – сказала Ольга.

При этом Лучкина увлекалась турецкими сериалами, но, со слов матери, речи о поездке никогда не шло.

"В последнее время она стала очень замкнутой. Я всегда спрашивала, все ли на работе нормально. Она говорила, что все хорошо. Разногласий у нас не было. Даже не было повода ругаться. Потому что каждый занимался своим делом. Она на работе, я с внуком уроки делаю. Когда садились вечером ужинать, она в телефоне постоянно сидела. Я спрашивала, что она там интересного нашла, – думала, может, какие-то вещи покупает. Даже фильм смотрим какой-нибудь, и она опять к телефону. Телефон убирает, а сама витает в облаках каких-то", – добавила женщина.





Ольга мать пропавшей Может быть, поэтому она нервничала, потому что у нее билеты были забронированы еще в сентябре. Может, она не знала, как это сказать, может, не хотела говорить.

В последнее время Дарья не встречалась с друзьями. Утром она отводила ребенка в школу и шла на работу, вечером возвращалась домой, иногда помогая сыну с английским.

"Подруги у нее все разъехались по разным районам, и кто-то в загородном живет, кто-то в другом районе. Когда рядышком все жили, то они встречались и гуляли вместе, и с детьми гуляли. А как разъехались все, не встречались больше", – сказала женщина.

При этом в отношениях, как отметила Ольга, ее дочь не состояла. С отцом Максима Дарья прожила 5 лет. Причину развода семья девушки не знает.

"В последнее время они редко общались. Но если что-то было нужно, она звонила, тот приезжал. Когда ребенок был маленький, чаще встречались и он приезжал сюда, но потом как-то все на нет сошло. Мог позвонить, и то редко", – подчеркнула она.

При этом сам отец ребенка Максим рассказал Москве 24, что с экс-супругой не общался.

"Она от меня ни телефон не брала, ни на сообщения не отвечала. У меня такая ситуация, что когда ответит, тогда ответит", – поделился мужчина.



(общения. – Прим. ред.) , если я его видел раз в год.

Максим экс-супруг пропавшей С сыном я редко общался. Последний раз я его видел в феврале. Я думаю, она была против, если я его видел раз в год.

В беседе с Пятым каналом мать Дарьи рассказала, что девушка и ранее неоднократно переезжала в съемные квартиры, но всегда возвращалась. Несколько месяцев назад она поделилась мечтой жить за границей, но женщина не придала этому значения.

Версии

Родственники пропавшей с сыном москвички заявили, что ее могли обмануть мошенники

В свою очередь, частный детектив Оганес Бабаджанян в разговоре с aif.ru предположил, что ребенок мог стать инструментом шантажа.

"Какой-то человек мог стать сначала другом для женщины, а потом, в зависимости от ее физиологических качеств, назовем это так, забрать ребенка и сделать его инструментом. Чтобы угрозами заставлять делать мать то, что нужно", – заявил он.

Романтическую подоплеку исчезновения детектив исключил.

"Вероятность того, что женщина влюбилась и уехала к своему суженному, равняется 0,1 из 100%. Последние четыре дела, которые я расследовал по поводу мошенничества, были связаны с москвичами по такой же тематике. Поэтому никаких положительных заключений дать, к сожалению, не могу", – пояснил он.

Частный детектив, полковник полиции в отставке Михаил Локтионов выдвинул еще одну версию, сообщает издание "Абзац": по его мнению, Дарья могла попасть под влияние собственного брата или близкого друга, оказавшихся в сложной ситуации в Сирии.

Эксперт объяснил, что на связь девушки с близким родственником или другом указывают несколько факторов: после рождения сына Дарья долгое время находилась без отношений и могла влюбиться по онлайн-переписке. О брате Лучкиной известно, что он пропал в Сирии и был признан погибшим, однако в действительности есть вероятность, при которой мужчина выжил, но оказался под давлением.

"На это указывает тот факт, что тело родственника найдено не было. Допустим, он остался и не может выехать, а сейчас она скрывается, чтобы не выдать, что он жив. Очевидно, что ее завлекли, поскольку она четко и последовательно все сделала. Уж больно профессионально все было организовано и с телефонами, и с вещами. Иных причин скрывать от родственников отъезд не вижу: либо "оживший" брат, либо вспыхнувшие чувства – слово за слово, общение о брате", – пояснил детектив.

Помимо этого он отметил, что еще одной версией могло стать попадание в рабство под предлогом съемок в турецком кино.