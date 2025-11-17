Юрист Исаев: подозреваемая в убийстве ребенка в Балашихе может избежать тюрьмы

Жительница Балашихи призналась в убийстве шестилетнего сына, сообщили в Следственном комитете. Голову ребенка нашли в Гольяновском пруду 16 ноября, а его тело – в подмосковной квартире женщины. Последние подробности – в материале Москвы 24.

Страдала шизофренией?

Голову шестилетнего ребенка в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы утром 16 ноября. В МВД отметили, что останки обнаружил рабочий, который проводил там реконструкционные мероприятия.

Тело мальчика позднее нашли в одной из квартир в подмосковной Балашихе. Смерть ребенка, по заключению эксперта, наступила не более чем за два дня до этого. Также в квартире были вещественные доказательства, включая два ножа, отметили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемой является мать мальчика – 31-летняя уроженка Пензенской области Елена Цуцкова. По данным СМИ, ранее она проходила лечение в психиатрической больнице от шизофрении и состояла на учете у психиатра, а также употребляла наркотики. Кроме того, у женщины были долги перед микрофинансовыми организациями на общую сумму около 93 тысяч рублей. Источники утверждают, что при задержании она больше беспокоилась о судьбе четырех своих кошек, нежели о ребенке.

Как сообщили в СК, мама мальчика написала явку с повинной, но объяснить мотивы своего поступка не смогла. Однако бабушка, которая заявила в полицию о пропаже внука, рассказала, что из квартиры мальчика увел сожитель девушки. После этого ребенка она не видела.

Мальчика подозреваемая родила от другого мужчины – Александра Матыцина, с которым расторгла брак по своей инициативе в начале 2025 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Согласно материалам Киржачского суда Владимирской области, мужчина отсидел восемь месяцев в тюрьме за кражу и грабеж. Также журналисты узнали о наличии у него долгов по кредитам на 272 тысячи рублей.

Всего у Цуцковой и Матыцина двое детей – девятилетняя дочь жила с отцом, а сын с матерью. По данным правоохранительных органов, мужчина регулярно навещал мальчика. При этом СМИ сообщили, что шестилетний ребенок родился с гидроцефалией, из-за чего у него была инвалидность.

"Она ничего не говорила"

Соседи семьи погибшего мальчика рассказали, что его мама не раз отличалась неадекватным поведением.





соседи семьи убитого мальчика Какие-то проблемы с головой. Очень странная была... Я слышала, как кто-то орет. Слышала крики очень много раз. С момента, как здесь поселились, постоянно дикие крики. Ругань, маты.

Еще один местный житель рассказал MSK1.RU, что в последний раз видел Цуцкову за пару дней до обнаружения тела ребенка. По его словам, она первой завязала разговор.

"Это выглядело как легкое опьянение, она шаталась, но была в здравом уме. У нее роза была – она мне ее подарила. Начала говорить про поколения, что оно у нас самое лучшее. Мы это восприняли как шутку с ребятами. Я начал замечать ее год назад, видел раза три", – рассказал очевидец.

При этом он добавил, что с ней иногда был мужчина "явно старше нее". В то же время сотрудники местного алкомаркета и супермаркета сообщили журналистам, что не помнят, покупала ли подозреваемая у них алкоголь.

Анастасия, которая сдавала семье квартиру, рассказала "Московскому комсомольцу", что изначально мама ребенка производила впечатление адекватного человека.

"Иногда приходила ко мне на работу, мы могли поболтать. Как-то пришла, и мы разговорились. Она призналась, что недавно что-то употребила. Не скрывала, говорила в открытую. <...> Я ее однажды спросила: "Зачем ты употребляешь?" Она ответила: "Мне нравится", – вспоминает знакомая Цуцковой.

По словам Анастасии, какое-то время в квартире жила еще и подруга женщины по имени Юлия, которую впоследствии оттуда выгнали. Также Елена якобы признавалась, что "не вывозит сама" воспитание детей.

"В последний раз, когда мы встречались, она выглядела странной и тихой. Загнанной казалась. Отвечала рандомно, не по теме. Мне казалось, что она находилась в наркотическом опьянении, не проявляла ни к чему интерес", – сказала Анастасия.





Анастасия знакомая семьи убитого мальчика Погибший мальчик был инвалидом. Я его видела. У меня сейчас слезы, когда думаю, что я, возможно, могла предотвратить трагедию. Ребенок не ходил, все время находился в инвалидной коляске, не разговаривал. Помню, он смотрел на меня, ручку протягивал. Хороший, ласковый мальчишка. Он к матери был привязан.

Бабушка мальчика сообщила телеграм-каналу BAZA, что у Елены были плохие отношения со своей девятилетней дочерью, так как девочка "получала от нее за все что только можно". При этом в беседе с РЕН ТВ женщина отказалась верить, что мама ребенка могла так поступить.

"С ней жила девочка по имени Юля. Дочь говорила, что оставляет с ней ребенка, если куда-то уходит", – сказала бабушка погибшего ребенка.

В то же время журналисты выяснили, что Елена Цуцкова перебивалась случайными заработками, работая курьером и в сетевых магазинах. При этом она писала в соцсетях о "хождениях между мирами" и "экспериментах с сознанием". По словам женщины, с 2022 года ее "стали преследовать цифры во снах", что она воспринимала как "знаки из другого измерения".

"Кстати, в нашей реальности я считаю не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле. И мне кажется, я была в другом. Можно конечно сказать, что это бред и глюки, но все равно как бы понимание этого поражает", – рассуждала женщина в одном из постов.

По мнению психиатра и нарколога Василия Шурова, мама мальчика могла "свихнуться на магической теме", сообщает News.ru. Параноидальную шизофрению же он назвал тяжелым заболеванием с бредом и галлюцинациями.





Василий Шуров психиатр-нарколог Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему не поставили на активный учет? <...> Как оставили шестилетнего ребенка на попечении такой мамы? Ужасная история для нас всех. Таким людям нельзя оставлять детей.

Член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев, в свою очередь, отметил в беседе с изданием, что, если ее вина и проблемы с психикой будут доказаны, вместо тюрьмы ее направят на принудительное лечение. Это означает содержание в психиатрическом стационаре в строгих условиях.

Юрист отметил, что по закону пациента могут освободить после полного излечения. Однако, по его мнению, в данном случае высока вероятность того, что этого никогда не произойдет.

