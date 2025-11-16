Полиция Москвы начала расследование преступления на востоке города

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полиция приступила к проведению мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к преступлению на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"16 ноября в полицию поступило сообщение от работника осуществлявшего реконструкционные работы в водоеме на территории района Гольяново об обнаружении человеческих останков", – говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции, которые предварительно установили, что фрагмент человеческого тела находился в рюкзаке. В настоящее время на месте задействована следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

О произошедшем стало известно 16 ноября. Останки человека были найдены в Гольяновском пруду. По информации столичного управления СК РФ, погибшему было от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в квартире на северо-западе Москвы нашли тело избитого до смерти младенца. Предположительно, травмы ребенку нанес его дедушка, который позднее был задержан. Суд приговорил москвича к 17 годам тюрьмы.

