Соседка выбросившего из окна ребенка в Уфе раскрыла подробности о семье

Отец выбросил свою трехлетнюю дочь с четвертого этажа жилого дома в Уфе 9 октября. Девочка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчина же ранее наблюдался у психиатра. Все подробности – в материале Москвы 24.

"В психически нестабильном состоянии"

Мужчина выбросил свою трехлетнюю дочь с четвертого этажа дома на улице Ульяновых в Уфе утром 9 октября. Видео инцидента с уличной камеры появилось в Сети. По официальным данным, отец был с ребенком в квартире один, а ее мама со старшим сыном уехали на лечение в Калининград. При этом мужчина разгромил жилье и выбросил из окна вещи.

Девочку доставили в детскую больницу № 17 в крайне тяжелом состоянии, рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.





Айрат Рахматуллин министр здравоохранения Башкирии Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь.

В региональном Минздраве уточнили, что девочке провели операцию, которая длилась два часа после чего перевели в реанимационное отделение. Также коллеги из Башкирии провели телемедицинские консультации со специалистами клиники Рошаля, рассказал ТАСС помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина заявила, что взяла ситуацию на контроль. Также она сообщила, что мать ребенка срочно возвращается из Калининграда в Уфу. Также в Минздраве региона отметили, что окажут женщине и ее близким психологическую помощь, если это понадобится.

Отца ребенка задержали, однако, по данным РИА Новости, опросить его изначально не удалось.

"Он не контактный", – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, отец девочки в момент задержания находился "в очень психически нестабильном состоянии". Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

"Очень хорошая семья"

Фото: телеграм-канал SHOT

Соседка семьи рассказала News.ru, что звонила в полицию с семи утра из-за сильного шума и детского плача. По ее словам, "сосед крушил все".





соседка семьи Полиция не приехала. Потом уже он начал выкидывать вещи с балкона, а потом и малышку. <...> С их семьей я близко не знакома, но знаю, что мужчина давно состоял на учете в психиатрии. Он ни разу не проявлял агрессии по отношению к соседям, конфликтов вроде не было.

Еще одна местная жительница, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что случившееся с этой семьей стало неожиданностью.

"Мужчина работает слесарем в нефтяном вузе, жена преподает в колледже, такая красивая женщина. Он очень любил своих детей, мы видели, как они весело играли во дворе, он каждый вечер приводил дочь из детского сада", – рассказала она.

В то же время другая соседка заявила РЕН ТВ, что мужчина злоупотреблял алкоголем. При этом мать подозреваемого в преступлении отметила в разговоре с журналистами, что не ожидала от сына такого поступка.

"Случилась беда с моими самыми близкими людьми, с сыном и внучкой", – добавила она.

Как сообщил телеграм-канал Baza, причиной такого поступка отца мог стать нервный срыв из-за того, что девочка "требовала слишком много внимания". По данным RT, мужчина более десяти лет назад обращался в психиатрическую клинику, хотя официально на учете не состоял.

За подобные преступления закон предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Об этом "Вечерней Москве" рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

"Пожизненное ему вряд ли дадут. Если девочка погибнет, мужчина получит примерно от 10 до 15 лет. А если она выживет, то минимум восемь лет лишения свободы. Но, думаю, это обстоятельство несильно повлияет на решение суда, потому что отец и так совершил особо тяжкое преступление", – отметил эксперт.

Адвокат также подчеркнул, что возможное психическое заболевание подозреваемого не гарантирует направление его на принудительное лечение.





Андрей Некрасов адвокат, кандидат юридических наук Чтобы его поместили на принудительное лечение, он должен был находиться в невменяемом состоянии именно в момент совершения преступления.

Юрист не исключил, что суд может признать наличие у мужчины психического расстройства. Однако если будет установлено, что в момент преступления он осознавал свои действия, это не освободит его от уголовной ответственности, заключил эксперт.

