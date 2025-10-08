Жена Александра Супоницкого заявила, что супруг не конфликтовал с его убийцей

Известного в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого застрелили возле лифта в подъезде его дома на глазах у дочери. Почему произошло убийство и кого подозревают в преступлении, расскажет Москва 24.
Провожал дочь в школу
Убийство 73-летнего архитектора Александра Супоницкого произошло, когда он провожал дочь в школу утром 8 октября. У лифта в подъезде жилого комплекса "Царская столица" на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге его встретил вооруженный 49-летний сосед, рассказали в региональном главке Следственного комитета.
Дочь Супоницкого в момент убийства смогла убежать. Кроме того, в квартире подозреваемого произошел пожар на площади 15 квадратных метров, который оперативно потушили, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Супоницкого мог убить бывший финансист строительной фирмы "Петротрест" Константин Козырев. В 2016 году его обвиняли по делу об уклонении от уплаты налогов на прибыль в размере более 21,8 миллиона рублей, однако в 2021-м полностью оправдали. Ранее Козырев также являлся индивидуальным предпринимателем и предоставлял услуги по оценке жилой недвижимости.
"Может, по деньгам что-то не поделили"
Соседи Александра Супоницкого рассказали РИА Новости, что убийца архитектора мог заселиться в хостеле неподалеку, чтобы следить за жертвой.
"Гостей хостела мы не знаем, никогда к ним не приглядывались, а вот у семьи архитектора был вполне выстроенный график жизни", – добавили соседи.
Другой сосед Супоницкого Дмитрий рассказал телеканалу "Звезда", что подозреваемый в убийстве снял квартиру буквально на сутки.
"Скорее всего, там конфликт застройщика и архитектора. Может, по деньгам что-то не поделили", – предположил Дмитрий.
Супоницкий действительно должен был Козыреву некую сумму, взяв в долг под расписку в 2019 году, сообщил RT. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о трех миллионах долларах, однако источник РЕН ТВ рассказал о пяти.
Однако жена Александра Супоницкого рассказала "Осторожно, новости", что плохих отношений между ее мужем и Козыревым не было.
Заслуженный архитектор России Михаил Мамошин в беседе с изданием 78.ru назвал случившееся "ужасной трагедией".
"Александр был очень хорошим архитектором. Александр Захарович постарше меня, но все равно мы одно поколение, вместе росли в общем-то. В молодости он достаточно активный был, ну и сейчас тоже ему многое удалось сделать", – сказал Мамошин.
Другой архитектор Илья Юсупов в разговоре с изданием подчеркнул, что Супоницкий был интересной и неординарной личностью, создавал нестандартные и яркие проекты. Также он оказывал поддержку молодым специалистам, добавил коллега погибшего.