Дело об убийстве возбуждено после расстрела соседа у лифта в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью возбуждено после того, как мужчина застрелил из карабина соседа около лифта в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в СК РФ.

Речь идет об убийстве архитектора Александра Супоницкого на глазах у своей дочери. ЧП произошло, когда он провожал девочку в школу. СМИ сообщали, дочь погибшего смогла спастись, убежав в квартиру.

Следствие подтвердило, что 8 октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет. Сосед убил Супоницкого, а затем ушел к себе домой и совершил суицид.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают место инцидента, фиксируют следы и выполняют комплекс следственных действий.

