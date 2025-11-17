Соседи рассказали о странном поведении матери обезглавленного мальчика в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Соседи рассказали о странном поведении матери мальчика, голова которого была найдена в Гольяновском пруду в Москве, а тело – в квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает газета "Известия".

"Какие-то проблемы с головой. Очень странная была..." – заявили соседи, добавив, что постоянно слышали крики из квартиры, где жила семья с ребенком.

Ругань и нецензурную брань соседи слышали еще с того момента, когда семейство заселилось в квартиру в подмосковной Балашихе. Также жильцы дома указали, что мать мальчика не раз вела себя нестандартно и производила впечатление человека с психологическими расстройствами.

Голова ребенка была найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Через некоторое время в квартире в Балашихе обнаружили тело ребенка. Следователи выяснили, что мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела выбросила в Гольяновский пруд. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве.

Позже женщина была задержана. На допросе она призналась в совершенном преступлении. Журналисты добавили, что мать мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала 6-летнего сына. У нее также случались слуховые и зрительные галлюцинации.

