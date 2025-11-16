Прокуратура показала рюкзак, в котором нашли останки ребенка на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура показала фотографию рюкзака и пакета, в которых были обнаружены останки ребенка на востоке Москвы, снимки опубликованы в пресс-службе столичного ведомства.

На фотографии показан фиолетовый школьный рюкзак, в котором находилась голова погибшего. Рюкзак лежал в пакете одного из популярных маркетплейсов. Предварительно, другие части тела в Гольяновском пруду, возле которого были найдены останки, не обнаружены.

В прокуратуре отметили, что продолжают координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

Давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышает двух суток, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

О случившемся стало известно 16 ноября. По данным столичного управления СК РФ, ребенку было от 7 до 10 лет. Сейчас к проведению мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к преступлению, приступила полиция. На месте задействована следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

