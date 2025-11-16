ТАСС: в квартире в Балашихе обнаружено тело ребенка, чью голову нашли на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире в Балашихе обнаружено тело ребенка, голову которого нашли в пруду на востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Труп был обнаружен при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, по информации СМИ, в убийстве подозреваются родители погибшего.

По предварительной информации, с 6-летним мальчиком расправился отчим, передает телеграм-канал Mash, а голову ребенка к озеру отнесла его мать. Тело спрятали в другой сумке на балконе и собирались от него избавиться. О пропаже мальчика сообщила бабушка.

Помимо этого, по данным телеграм-канала, мама убитого мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она регулярно избивала сына, который жил с ней и отчимом. У женщины также случались слуховые и зрительные галлюцинации. Официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.

О произошедшем стало известно 16 ноября. Останки человека были найдены в Гольяновском пруду. Столичная прокуратура показала фотографию рюкзака и пакета, в которых была обнаружена голова мальчика.

К проведению мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к преступлению, приступила полиция. Задействована следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося.

