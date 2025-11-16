Ребенка, тело которого обнаружили в Балашихе, из дома увел сожитель матери

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сожитель матери погибшего 6-летнего мальчика увел его из дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Об этом заявила бабушка ребенка, которая обратилась к правоохранителям. По ее словам, после того, как сожитель увел мальчика, она больше не видела внука.

В ведомстве добавили, что Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко работает на месте происшествия и лично контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы были обнаружены останки человека. В водоеме находился рюкзак в пакете, внутри которого лежала голова несовершеннолетнего.

Позже в квартире в Балашихе было обнаружено тело ребенка. По данным СМИ, в убийстве подозреваются родители – отчим расправился с мальчиком, а мать отнесла голову к озеру. Кроме того, часть тела спрятали на балконе и собирались избавиться от него позже.

По неподтвержденной информации, мать убитого употребляла наркотики и состояла на учете у психиатра, а также регулярно избивала сына.

