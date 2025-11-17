В Балашихе по подозрению в убийстве ребенка задержана его мать

Фото: телеграм-канал "Следком"

Женщина задержана в Балашихе по подозрению в убийстве 6-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

На допросе злоумышленница призналась в совершенном преступлении, написав явку с повинной. При этом свои мотивы она не смогла пояснить.

Следователи, криминалисты и судмедэксперты уже осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и ножи, а также допросили родных и соседей. Теперь сотрудники СК планируют провести судебно-медицинский и молекулярно-генетический анализы, криминалистическое исследование по холодному оружию. Помимо этого, они собираются назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Останки несовершеннолетнего нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. СМИ выяснили, что давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Спустя время в квартире в Балашихе было обнаружено тело 6-летнего ребенка, голова которого была найдена в водоеме. По версии СК, мать убила своего сына, после чего фрагменты его тела выбросила в Гольяновский пруд.

По факту произошедшего заведено уголовное дело об убийстве. Журналисты также сообщили, что женщина злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она регулярно избивала сына, который жил с ней и отчимом. У нее также случались слуховые и зрительные галлюцинации.

