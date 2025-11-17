Отец убитого в Балашихе мальчика ранее был судим за кражу и грабеж

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Отец убитого в Балашихе мальчика Александр Матыцин ранее был судим за кражу и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на данные решения Киржачского суда Владимирской области.

"По приговору Киржачского районного суда окончательное наказание Матыцину А. А. определить в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – указано в документе.

Согласно судебной информации, в 2014 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл велосипед. Кроме того, за несколько месяцев до этого он украл из незапертого автомобиля барсетку и похитил две бутылки коньяка из магазина, после чего попытался угнать скутер. Тогда свою вину он признал.

Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что Матыцин имеет долги по кредитам, сумма которых составляет почти 272 тысячи рублей.

Голова ребенка была найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Через некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Следователи выяснили, что мать убила своего сына, после чего фрагменты тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сейчас женщина задержана. На допросе она призналась в совершенном преступлении. Журналисты добавили, что мать мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала 6-летнего сына. У нее также случались слуховые и зрительные галлюцинации.

Помимо этого, по данным СМИ, подозреваемая имела значительные долги перед микрофинансовыми организациями, накопленные еще до переезда в Балашиху. Старшая дочка женщины проживает с отцом, мужчина старался навещать сына регулярно.

