Отец убитого в Балашихе мальчика ранее был судим за кражу и грабеж
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Отец убитого в Балашихе мальчика Александр Матыцин ранее был судим за кражу и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на данные решения Киржачского суда Владимирской области.
"По приговору Киржачского районного суда окончательное наказание Матыцину А. А. определить в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – указано в документе.
Согласно судебной информации, в 2014 году мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл велосипед. Кроме того, за несколько месяцев до этого он украл из незапертого автомобиля барсетку и похитил две бутылки коньяка из магазина, после чего попытался угнать скутер. Тогда свою вину он признал.
Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что Матыцин имеет долги по кредитам, сумма которых составляет почти 272 тысячи рублей.
Голова ребенка была найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.
Через некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Следователи выяснили, что мать убила своего сына, после чего фрагменты тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Сейчас женщина задержана. На допросе она призналась в совершенном преступлении. Журналисты добавили, что мать мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала 6-летнего сына. У нее также случались слуховые и зрительные галлюцинации.
Помимо этого, по данным СМИ, подозреваемая имела значительные долги перед микрофинансовыми организациями, накопленные еще до переезда в Балашиху. Старшая дочка женщины проживает с отцом, мужчина старался навещать сына регулярно.