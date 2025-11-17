РИА Новости: подозреваемая в убийстве ребенка в Балашихе имела долги по микрокредитам

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемая в убийстве и расчленении ребенка в Московской области имела значительные долги перед микрофинансовыми организациями, накопленные еще до переезда в Балашиху, выяснило РИА Новости, изучая материалы базы исполнительных производств.

Источник в правоохранительных органах заявил СМИ, что подозреваемая – 31-летняя Елена Цуцкова является уроженкой города Заречного Пензенской области.

Анализ картотеки мирового суда показал, что с июля 2022-го по август 2024 года через судебный участок № 2 Заречного прошло 12 дел, в которых Цуцкова выступала ответчиком по искам от различных микрофинансовых организаций (МФО).

По данным картотеки, в базе ФССП она числится должницей по шести исполнительным производствам, открытым с июня 2024 по май 2025 года. Общая сумма ее задолженности с учетом исполнительных сборов составляет около 93 тысяч рублей.

Также выяснилось, что старшая дочка женщины проживает с отцом. По предварительной информации, мужчина старался регулярно навещать сына, сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил RT, что мальчик родился с гидроцефалией. Однако информации о том, что убийство было совершено именно из-за диагноза, нет.

Собеседник СМИ также указал, что Цуцкова состояла на учете, страдала шизофренией и употребляла наркотики. Также неизвестно, была ли она в момент убийства под веществами. Он добавил, что временами женщина "вела себя как сумасшедшая".

В СМИ уточнили, что у подозреваемой есть 4 кошки. По данным источника, за питомцев она волновалась больше, чем "за содеянное".

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в рюкзаке была найдена голова ребенка. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Позднее в одной из квартир в Балашихе обнаружили тело 6-летнего мальчика, голова которого была найдена в пруду. По версии СК, мать ребенка убила сына, а затем выбросила фрагменты тела в водоем.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Журналисты узнали, что женщина регулярно избивала сына. В настоящее время мать мальчика задержана. Она призналась в совершении преступления, однако мотивы пояснить не смогла.