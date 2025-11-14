Мужчина убил хозяина дома и попытался сжечь его жену и дочерей в Дагестане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, убил хозяина дома, а также попытался сжечь его жену и дочерей, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по республике.



Все произошло 14 ноября в жилом доме, который находится в городе Хасавюрте. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник, используя имевшийся при нем нож, нанес потерпевшему множественные ранения, от которых тот скончался на месте.

После этого он попытался скрыть убийство, поэтому ударил супругу и дочерей погибшего канцелярским ножом, в том числе в область шеи, уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, после чего поджег и сбежал. Женщина и двое детей выжили и смогли покинуть дом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление". В настоящий момент следствие принимает меры, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемого.

