Жительницу Канска, обвиняемую в убийстве 3 детей, направили на лечение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Жительница Канска Красноярского края, которая обвиняется в убийстве своих троих детей, была направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В свою очередь, в краевом СК РФ отметили, что стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у злоумышленницы хроническое психическое расстройство. Там пояснили, что в момент совершения убийства она не могла осознавать характер и опасность своих действий.

Кроме того, в пресс-службе Красноярского краевого суда добавили, что уголовное преследование в отношении матери отменено в связи с принудительным лечением.

14 апреля в жилом доме в Красноярском крае были найдены тела детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По подозрению в убийстве задержали их мать.

Четвертый ребенок женщины, мальчик 7 лет, во время убийства находился в школе. После произошедшего его отправили к бабушке, также ему была оказана психологическая помощь.

16 апреля суд отправил мать в СИЗО. Также было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были следить за семьей, состоявшей на профилактическом учете с октября прошлого года.

Позже выяснилось, что отец систематически избивал 7-летнего сына. Он был задержан и арестован.

В июне мать отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. П. Сербского в Москву, она длилась месяц.

