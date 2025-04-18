Отец убитых детей в Канске арестован за истязания четвертого ребенка

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец троих детей из Канска Красноярского края, которых убила мать, арестован на два месяца за истязания выжившего четвертого ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Отец детей будет находиться под стражей до 16 июня текущего года. В ходе судебного заседания мужчина частично признал вину в преступлении.

"Обвиняемый будет содержаться под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным Следственного комитета, мужчина систематически избивал своего 7-летнего сына с лета 2018 года до апреля 2025 года. В трехлетнем возрасте у мальчика был сломан нос, в прошлом году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника").

Об убийстве троих детей стало известно 14 апреля. По данным следствия, в частном доме на улице Герцена были найдены тела детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Четвертый ребенок был в школе в момент трагедии, уточнили в региональной прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью и о халатности должностных лиц органов системы профилактики. В ходе допроса мать рассказала, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора. Она арестована до 13 июня.