В Барнауле дочь сварила мать в кипятке после ссоры из-за коммунальных платежей

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В Барнауле дочь сварила собственную мать в кипятке из-за конфликта, связанного с оплатой коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 34-летняя женщина, которая жила со своими детьми и матерью в одной квартире, была недовольна тем, что ее родительница не платила за воду и электричество. Когда последняя принимала ванну женщина направила на нее струю кипятка из душа.

На следующий день, заметив серьезные ожоги на лице и теле матери, дочь вызвала скорую помощь. В результате у пострадавшей выявили термические ожоги второй и третьей степени, которые затрагивали около 30% поверхности тела, включая голову. Спустя время пенсионерка скончалась.

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Материалы направлены в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Ранее женщина, зарубившая топором свою дочь, была приговорена к 22 годам колонии общего режима. В ходе судебного разбирательства было отмечено, что женщина не раскаялась в содеянном. После убийства она общалась по телефону с подругами, которые отметили, что во время разговора о преступлении в голосе осужденной не ощущалось сожаления и беспокойства.

