Зарубившая дочь топором жительница Красноярского края получила 22 года колонии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярском крае вынесен приговор женщине, зарубившей топором свою дочь. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, она получила 22 года колонии общего режима.

Осужденная признана виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и покушении на убийство малолетних, совершенном с особой жестокостью. Прокуратура запрашивала для нее 24 года исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было отмечено, что женщина не раскаялась в содеянном. После убийства она общалась по телефону с подругами, которые отметили, что во время разговора о преступлении в голосе осужденной не ощущалось сожаления и беспокойства. Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у нее признаков временного психического расстройства, которое мешало бы ей осознавать характер и общественную опасность своих деяний.

В июне 2024 года мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу. По версии следствия, женщина была огорчена возможной изменой супруга и, находясь под воздействием алкогольного опьянения, решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку по голове и шее, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь.

Ранее в подмосковной Лобне были заключены под стражу супруги, которые подозреваются в истязании малолетней дочери с особой жесткостью. На допросе мужчина и женщина вину не признали. По их словам, ребенок сам нанес себе травмы.