Ребенок в Санкт-Петербурге обнаружил на кухне тела родителей

Фото: sledcom.ru

Тела родителей на кухне обнаружил 10-летний ребенок в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в оперативных службах региона.

ЧП произошло утром 27 октября. Мальчик, проживающий в квартире в Приморском районе, на улице Щербакова, проснулся и пошел на кухню, где нашел родителей без признаков жизни. После этого ребенок самостоятельно позвонил в полицию.

Сейчас мальчика передали тете, которая собирается оформить опеку. Соблюдение прав ребенка находится на контроле прокуратуры Приморского района. В свою очередь, отдел опеки и попечительства занимается его жизненным устройством.

По факту обнаружения тел без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ. В ведомстве добавили, что в квартире было обнаружено вещество, которое направлено на экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина убил знакомого, использовав молоток и нож. По данным ГСУ СК России по городу, 19-летний молодой человек нанес 20-летнему знакомому смертельные ранения из-за возникшего между ними конфликта. При этом злоумышленник сам вызвал скорую помощь и попытался покончить с собой, однако ему была оказана помощь.

