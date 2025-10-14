В Санкт-Петербурге мужчина убил знакомого молотком и ножом

Фото: depositphotos/stevanovicigor

В Санкт-Петербурге мужчина убил знакомого, использовав молоток и нож. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел вечером 13 октября в квартире дома, который находится на Среднерогатской улице. По данным ведомства, 19-летний молодой человек нанес 20-летнему знакомому смертельные ранения в результате возникшего между ними конфликта. Затем он вызвал скорую помощь.

После случившегося злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, но ему была оказана помощь в медучреждении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, юноша задержан.



Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения. В настоящее время сотрудники СК приступили к мероприятиям, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего. В частности, они осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга уточнили, что взяли на контроль ход и результаты расследования дела.

Ранее на северо-востоке Москвы был задержан мужчина, который пытался нанести своей девушке ножевые ранения. Мотивом нападения стала ревность. Пострадавшую госпитализировали, ей оказана необходимая помощь.