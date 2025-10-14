Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с колото-резаными ранами обнаружено на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Погибший молодой человек был найден 14 октября в квартире, которая расположена на Сормовской улице. По данным ведомства, телесные повреждения мужчине мог нанести его знакомый во время совместного распития спиртных напитков.

По факту произошедшего начата проверка, которая позволит выявить все обстоятельства случившегося. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. В настоящее время сотрудники СК решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в квартире в Якутске были обнаружены тела женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Погибшие были найдены в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне.

По данным регионального СК, причастный к произошедшему уже установлен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

