Мать с 11-летним сыном убиты в Якутске

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

В квартире в Якутске обнаружены тела женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Погибшие были найдены в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска. В ведомстве отметили, что лицо, причастное к произошедшему, уже установлено. С ним работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". В настоящий момент место происшествия осмотрено, изъяты предметы, которые имеют значение для установления обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска были обнаружены тела 27-летних женщины и двух ее несовершеннолетних дочерей. В преступлении обвинили отца детей, позже стало известно, что он сознался в содеянном.

Однако сначала он попытался скрыть преступление и пустить правоохранителей по ложному следу. Фигурант инсценировал разбойное нападение на квартиру. Также мужчина пытался покончить с собой.

Мотивом преступления могли послужить разногласия между супругами – муж страдал игровой зависимостью, а жене не нравилось его увлечение онлайн-казино. Ульяновский суд заключил его под стражу на два месяца.

