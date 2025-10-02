Подозреваемый в тройном убийстве в Ульяновске признал вину

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Ульяновской области"

Мужчине, ранее подозреваемому в убийстве двоих детей и их 27-летней матери в Ульяновске, предъявлено обвинение. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Ульяновской области в своем телеграм-канале.

Фигурант уголовного дела пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, где было совершено тройное убийство. Однако следственные мероприятия, допрос свидетелей и тщательный осмотр места происшествия показали, что посторонних людей в момент трагедии там не было.

Неопровержимые доказательства вынудили мужчину признаться в убийстве трех человек. Он рассказал о мотивах преступления и своих действиях.

После проверки показаний подозреваемого на месте ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Следователь намерен ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Несколькими днями ранее в одной из квартир города Ульяновска были обнаружены тела женщины и ее дочерей. Погибших нашла бабушка, которая днем пришла навестить семью. Следователи не сразу смогли проверить причастность мужа убитой к преступлению, потому что он пытался покончить с собой и был госпитализирован. Позже его задержали.

