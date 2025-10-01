Подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей задержан в Ульяновске

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Ульяновской области"

В Ульяновске задержан подозреваемый в убийстве своей жены и двух малолетних дочерей, сообщает региональное управление СК в своем телеграм-канале.

В связи с тем, что 27-летний мужчина пытался совершить самоубийство, его сначала доставили в медучреждение, а после – в следственный отдел, где и произошло задержание. В настоящее время следователи работают над выяснением мотива и всех обстоятельств преступления.

Преступление было совершено 1 октября в квартире дома № 22 на Киевском бульваре. О происшествии стало известно после того, как мать подозреваемого обнаружила тела. Прибывшие полицейские возбудили дело об убийстве двух и более лиц.

Знакомая погибшей рассказала, что глава семьи страдал игроманией и ревновал супругу, что привело к финансовым проблемам и долгам.