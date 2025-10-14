Суд заключил под стражу подростка, убившего девочку и женщину в Приангарье

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Суд в Шелехове Иркутской области заключил под стражу подростка, который обвиняется в убийстве сверстницы и ее соседки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

14-летнему молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

"По ходатайству следствия судом подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, до 12 ноября 2025 года", – сообщили в управлении.

В прокуратуре Иркутской области уточнили, что свою вину обвиняемый признал лишь частично.

ЧП произошло 12 октября в подъезде жилого дома. По версии следствия, молодой человек поругался со знакомой, после чего нанес ей ножом колото-резаные раны. Соседка девушки, выйдя на лестничную площадку, пыталась защитить ее, но подросток ранил и ее. Обе пострадавшие скончались в больнице. Позднее нападавшего задержали.

По данным СМИ, несколько недель назад погибшая девушка рассталась с обвиняемым. Они учились в одной школе. В прошедшие выходные подросток увидел, что возлюбленную обнимает другой молодой человек.

Журналисты также выяснили, что мама фигранта жаловалась, что не может с ним справиться. Он постоянно оскорблял родителей и слышал ругательства в свой адрес.

Ранее на северо-востоке Москвы задержали мужчину, который пытался зарезать свою девушку. Мотивом злоумышленника стала ревность. Пострадавшую госпитализировали с множественными ножевыми ранениями, ей оказана необходимая помощь.