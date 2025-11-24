Форма поиска по сайту

24 ноября, 09:55

Происшествия

Москвичка вместе с 10-летним сыном пропала в Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

Жительница Москвы пропала в Турции вместе с 10-летним сыном, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По словам родственников, 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября сказала родственникам, что отправляется вместе с ребенком на корпоратив. Когда у нее спросили, зачем брать с собой сына, она ответила, что другие сотрудники тоже приезжают вместе с детьми.

Однако выяснилось, что никакого мероприятия не было – Лучкина вместе с ребенком отправились в Шереметьево и улетели в Стамбул, после чего связи с ними нет. В квартире, где они жили, остались вещи, новый планшет и телефоны пропавших. По данным волонтеров, в Турции россиянку с сыном встретил некий человек на автомобиле.

Близкие также отмечают, что несколько месяцев женщина ведет себя замкнуто и неразговорчиво. Она не состоит в браке с отцом сына и почти с ним не общалась. Кроме того, она увлеклась турецкими сериалами, но раньше она никогда не посещала данную страну.

В социальных сетях Лучкиной указано, что она заходила на страницу месяц назад. В настоящий момент родственники подали заявление о пропаже.

Ранее в Турции пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она вышла в магазин из отеля Royal Atlantis Spa & Resort, где отдыхала со своим 12-летним сыном. Генконсульство России взяло на контроль данную ситуацию. Сотрудники находятся на связи с близкими женщины и с местными правоохранителями, а также помогли ее сыну вернуться на родину.

Позже турецкая полиция обнаружила тело неопознанной женщины с серьгами пропавшей. По словам брата россиянки, найденный труп не является его сестрой – она была на 9 сантиметров выше. Помимо этого, у найденного тела не было волос, оно было в другой одежде и покрыто шрамами. Кроме того, у умершей женщины были проблемы с зубами, которых не было у пропавшей россиянки.

происшествияза рубежом

