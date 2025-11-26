Мама спасенного из подмосковного рехаба подростка рассказала о случившемся

Фото: телеграм-канал Mash

В реабилитационном центре в подмосковном Дедовске подростков избивали и морили голодом. Об этом рассказала мама одного из пациентов, сообщает телеканал "360".

По словам женщины, она обратилась в этот центр, так как ее сыну требовалась помощь. Однако оказалось, что над подростками там издевались. В том числе могли обливать холодной водой, сажать в угол и заставлять писать мелким почерком тексты о субординации или реабилитации.

Кроме того, в число наказаний входило лишение пищи либо резкое ограничение рациона. В частности, одного из пациентов неделю держали на ячневой крупе.

При этом сына женщины в центре не избивали, что она объяснила его способностью дать отпор. Вместо этого ему запрещали рассказывать о чем-либо родственникам, угрожая наказанием.

Как пояснила мама пациента, находящийся в реанимации мальчик хотел устроить бунт, чтобы его забрали домой. Воспитатели не обращали внимания на протест, через какое-то время пациент перестал разговаривать и стал мочиться под себя. Других ребят заставили носить его в душ, мыть и относить обратно.

"Один раз мальчика уронили. Он просто выскочил из рук, упал, ударился о лестницу. Дети говорят, что просили вызвать ему врача, скорую. Всем отказывали, говорили, что это все манипуляция. И скорую вызвали, когда мальчику стало уже совсем плохо", – сказала женщина.

По предварительным данным, у него появились серьезные проблемы с почками и до критического уровня упал сахар в крови. Также от долгого лежания образовался гигантский пролежень.

"Я говорю: как же так, ты говоришь, что такой кошмар, а у вас на фотографиях все дети улыбаются, чем-то заняты, что-то рисуют, что-то пишут, какие-то сценки девочки танцуют. Он говорит, что все эти фото постановочные", – добавила собеседница издания.

На фоне сложившейся ситуации было предложено провести проверку всех реабилитационных центров. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает издание "Абзац".

Парламентарий посоветовал родителям не доверять здоровье и жизнь своих детей подобным учреждениям.

"Люди без образования и надлежащего контроля занимаются чем угодно, их методы и технологии бывают совершенно пугающими и чудовищными, там нет медиков и научных подходов", – отметил Милонов.

По его словам, сейчас ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы. Однако ничего не изменится, пока сами родители не перестанут отдавать детей сомнительным специалистам.

Ранее по факту истязания подростков в реабилитационном центре было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленники удерживали там 24 подростка, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей. Контракты на их пребывание там подписывались с законными представителями несовершеннолетних.

Воспитанников избивали и пытали. В результате 16-летнего подростка доставили в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм и следы связываний.

Обвинение предъявили администратору реабилитационного центра и 18-летней постоялице, которая принимала участие в избиениях.

Позже детей, находившихся в незаконном реабилитационном центре, передали родителям. Несколько подростков были направлены в специализированные социальные учреждения.