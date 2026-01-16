Движение перекрыли на нескольких улицах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно закрыто сразу на нескольких улицах в Москве. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по съездам с внешней и внутренней сторон Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект по направлению в область.

Также ограничения коснулись участков на Боровицкой площади в сторону центра, Кремлевской и Москворецкой набережных в направлении Боровицкой площади и съезда с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат в сторону области.

Помимо этого, дорога перекрыта на Рублевском шоссе (к Аминьевскому шоссе), у дома 3/1 на Можайском шоссе (в центр) и на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект (в область).

В связи с ограничениями автовладельцев попросили быть внимательнее. Также их призвали заранее строить свои маршруты.

С 12 января начали действовать ограничения на движение автотранспорта на участке улицы 2-й Магистральной. Они продлятся до 31 мая.

Перекрытия связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4.

