Мексиканского блогера Валадеза нашли без признаков жизни в его грузовике
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chakinvaladez
В Мексике без признаков жизни обнаружили популярного блогера Исаака Эфраина Валадеза, известного в социальных сетях благодаря блогу о путешествиях по стране и работе курьером. Об этом сообщает издание People.
Тело 44-летнего мужчины нашли утром 10 января в его грузовике. По предварительной информации, Валадез стал жертвой вооруженного нападения – злоумышленники выстрелили в него не менее 7 раз.
При этом накануне трагедии, вечером 9 января, блогер опубликовал пост в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в котором написал, что предстоящая поездка на грузовике может стать для него последней.
