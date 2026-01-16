Мексиканского блогера Валадеза нашли без признаков жизни в его грузовике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chakinvaladez

В Мексике без признаков жизни обнаружили популярного блогера Исаака Эфраина Валадеза, известного в социальных сетях благодаря блогу о путешествиях по стране и работе курьером. Об этом сообщает издание People.

Тело 44-летнего мужчины нашли утром 10 января в его грузовике. По предварительной информации, Валадез стал жертвой вооруженного нападения – злоумышленники выстрелили в него не менее 7 раз.

При этом накануне трагедии, вечером 9 января, блогер опубликовал пост в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в котором написал, что предстоящая поездка на грузовике может стать для него последней.

Ранее в Екатеринбурге на 35-м году жизни умер гастроблогер Алексей Мельников. Он был известен в городе как обозреватель ресторанов и интересных локаций. Параллельно мужчина вел проекты "Афиша Екатеринбург" и "Мельников в городе", а также разработал ресторанный бот для быстрого поиска ближайших заведений, акций и скидок.