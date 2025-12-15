15 декабря, 10:13Общество
В Екатеринбурге умер гастроблогер Алексей Мельников
Фото: vk.com/melnikovekb
В Екатеринбурге на 35-м году жизни скончался гастроблогер Алексей Мельников. О трагедии рассказала его жена Марина, передает "Газета.ру".
По ее словам, семья потеряла "любимого мужа, отца и сына". Женщина призналась, что не может смириться с утратой.
"Почему он, почему сейчас, почему так рано", – написала жена гастроблогера на своей странице в социальных сетях.
Причины смерти Мельникова не раскрываются. У него осталась маленькая дочь.
Гастроблогер был известен в городе как обозреватель ресторанов и интересных локаций Екатеринбурга. Он вел проекты "Афиша Екатеринбург" и "Мельников в городе", а также разработал ресторанный бот, который помогал пользователям находить ближайшие гастрозаведения, узнавать об акциях и скидках.