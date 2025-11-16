Блогер Ирина Небога умерла от рака костей

Фото: телеграм-канал "небога от бога"

Блогер Ирина Небога умерла от саркомы Юинга (рака костей. – Прим. ред.) в возрасте 21 года, сообщается в ее телеграм-канале.

Пост, написанный от имени девушки, появился 16 ноября. В нем сказано, что она "боролась до последнего", но 15 ноября в 22:25 скончалась.

"Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете", – указано в сообщении.

Она также поблагодарила подписчиков за то, что они поддерживали ее, "не давали отчаяться" и писали приятные комментарии. Небога добавила, что ей всегда было приятно встречаться с подписчиками на улице и общаться с ними.

"Попрощаться со мной вы сможете на следующей неделе, точную информацию дам позже, сейчас просто хотелось еще раз выйти с вами на связь", – заключила блогер.

В своем блоге Небога рассказывала о борьбе с онкологией и призывала никогда не опускать руки. Она рассказывала, что заболевание впервые было выявлено в 2020 году, когда ей было 16 лет. Девушка прошла 12 курсов химиотерапии, столько же лучевой терапии и обширную операцию, после которой в течение трех лет она находилась в ремиссии.

В 2024 году заболевание вернулось, а опухоль была обнаружена в черепе, из-за чего потребовалась сложная операция. Устанавливать пластину в череп не стали из-за необходимости дальнейшего лечения, которое завершить не удалось – по словам блогера, через 2,5 месяца после операции у нее начались множественные метастазы по скелету.

