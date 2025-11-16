Актер дубляжа Вечерков умер в возрасте 27 лет

Фото: vk.com/PetrVecherkov

Актер дубляжа Петр Вечерков умер в возрасте 27 лет, сообщает профессиональное сообщество "Русский дубляж".

"Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел", – говорится в сообщении, опубликованном в группе сообщества в соцсети "ВКонтакте".

Вечерков родился в 1998 году в Санкт-Петербурге. Он дублировал фильмы с 8 лет. На его счету как минимум 81 проект, включая мультфильмы "С приветом по планетам", "Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина" и "Звездные войны: Повстанцы".

Актер дубляжа работал над сериалами "Капли бога" и "Волшебники из Вэйверли Плэйс", а также над фильмами "Живая сталь", "Каратэ-пацан" и "Дом странных детей Мисс Перегрин".

