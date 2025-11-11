Умер актер из фильмов "Харакири" и "История Хатико" Тацуя Накадаи

Фото: legion-media.com/Kazuki Oishi/Sipa USA

Скончался японский актер Тацуя Накадаи, известный по фильмам "Харакики" и "История Хатико". Об этом сообщила актриса Наоко Эма, передает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The New York Times.

Ему было 92 года. Известно, что актер умер в одной из больниц Японии, а причиной его ухода из жизни стала пневмония. Другие подробности не уточняются, дата похорон также не называется.

Накадаи родился 13 декабря 1932 года в Токио. Он начал изучать актерское мастерство в юности, поступив в подготовительную школу "Хайюдза".

Его актерский дебют произошел в 1956 году, он появился с небольшой ролью в драме режиссера Масаки Кобаяси "За толстой стеной". В дальнейшем они часто сотрудничали. Накадаи сыграл в таких фильмах, как "Бунт самураев", "Кайдан", трилогии "Удел человеческий" и многих других.

В 1961 году он снялся в фильме "Телохранитель" режиссера Акира Куросавы, после чего появился в еще нескольких кинокартинах, в том числе "Рай и ад", "Тень воина", "Отважный самурай".

Всего в фильмографии актера свыше 150 ролей, например "Комната с острыми стенами" или "Семь самураев". Его последним проектом стала историческая драма 2020 года "Перевал: Последние дни самурая".

Известно, что в последние годы он старался работать меньше, участвовал в основном в японских телешоу и не выезжал за пределы страны.

