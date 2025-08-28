Синоптик Ильин спрогнозировал несколько волн бабьего лета в Москве

Летнее тепло вернется в Москву в ближайшие дни: по данным синоптиков, 30–31 августа дневная температура в городе повысится до +26...+28 градусов. Надолго ли жара задержится в столице и какая в целом осень ждет жителей города, расскажет Москва 24.

Молодое бабье лето

Температура в столице начнет ощутимо подниматься уже с пятницы, 29 августа: днем они достигнут +19…+22 градусов. Как рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в грядущие выходные в условиях солнечной и сухой погоды наступит молодое бабье лето.

"В субботу дневная температура повысится до +23…+26, в воскресенье – до +25…+28. Порадует и начало осени: если в ночь на 1 сентября скользнет холодный фронт, отметившись локальным, незаметным практически дождем, то днем центральная Россия окажется в самом сердце антициклона, и тоже будет солнечно уже без осадков, и на термометрах +20…+23", – уточнил он.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Последующие дни тоже будут погожими, с 20-градусным теплом. В общем, нас ждет типичное молодое бабье лето в начале сентября.

Более того, это будет не единственный эпизод осеннего тепла. Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, бабье лето повторится в сентябре дважды. По его словам, это "пока за пределами уверенного прогноза", однако не исключено, что оно придется на вторую половину сентября.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфакс" заявил, что в первый осенний месяц температура в московском регионе будет неоднородной.

"Прогнозы мы разрабатываем самые разнообразные. Один из них такой: прогнозируется ли однородный сентябрь? Нет, он будет неоднородный. Это значит, что будет и повышение температуры, которое принято называть бабьим летом", – объяснил Вильфанд.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с "Ведомостями. Город" отметила, что долгосрочный прогноз также показывает высокую вероятность возвращения теплой погоды в столицу.

Наступит дважды?

При этом небольшое похолодание все же ждет москвичей в первой половине сентября, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Не исключено, что на стыке первой и второй декад будет небольшой провал температуры, она понизится до +14…+16 градусов, а затем воздух снова прогреется до +18…+20. Также в начале второй декады или на стыке первой и второй пройдут дожди, которые затем прекратятся минимум до середины сентября", – отметил он.

При этом эксперт уточнил, что в целом температура в первой половине сентября будет превышать средние значения, составляющие порядка +11,9, на 4–5 градусов.

"Будем надеяться, что после середины сентября еще будут периоды, когда воздух сможет прогреваться до +18…+20 градусов и будет обходиться без осадков. Так что это не последний эпизод бабьего лета", – подчеркнул он.

Однако, несмотря на погожее начало осени, ждать экстремально теплого сезона не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Такая летняя погода в начале сентября обусловлена приходом антициклона. При этом в целом осень будет вполне обычной: и с бабьим летом, и с ухудшением погоды", – объяснил эксперт.





Николай Терешонок климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" В 2024 году сентябрь был аномально жарким и засушливым, но в этом году такого не ожидается. В летний период выпало достаточно осадков, и к осени почвы увлажнены. Не думаю, что будут такие экстремальные условия, в частности для сельхозкультур и растений в целом.

По словам климатолога, температура в сентябре будет незначительно выше среднемесячной нормы, в октябре – близко к ней (около +5 градусов), а вот в ноябре при стандартной среднемесячной температуре ниже –1 градуса, в этом году температура может опускаться даже ниже средних значений. При этом в последний осенний месяц осадков может выпасть больше, чем годом ранее – при норме порядка 52 миллиметров тогда выпало почти 80 миллиметров.

"В свою очередь, зимой средняя температура в Москве, скорее всего, будет близка к нормальным значениям, но имеется тенденция к понижению. В декабре они будут привычными, а вот в январе и феврале – ниже нормы. Причем этой зимой снега будет достаточно – около и даже выше нормы, особенно в январе и феврале", – отметил эксперт.

Специалист добавил, что среднемесячные зимние температуры составляют в среднем –6, –9 и –8 в декабре, январе и феврале соответственно. Однако детально сложно предсказать отклонения от нормы, поскольку долгосрочное прогнозирование редко бывает точным и данные могут измениться, заключил Терешонок.