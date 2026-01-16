Браконьеры расстреляли лебедей под Краснодаром

Фото: телеграм-канал "Жемчужная Реабилитационный центр Официальный канал"

Браконьеры расстреляли двух молодых лебедей-шипунов в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий местного жителя, который нашел пострадавших птиц.

Он рассказал, что лебеди были ручными, поэтому местные жители, в том числе и его семья, часто подкармливала птиц. Однако в один из дней сын мужчины сообщил отцу о найденном на мосту раненом лебеде.



Когда собеседник журналистов пришел к месту, заметил не только пострадавшую птицу, но и мертвую. Он позвонил в службу спасения, а после отвез раненого лебедя в ветклинику. Также мужчина вызвал полицию и написал заявление.

Он предположил, что лебеди помешали браконьерам тем, что путали им сети. Именно поэтому, по его мнению, злоумышленники расстреляли птиц.

Сотрудница реабилитационного центра, где выхаживают пострадавшего лебедя, оценила его состояние как тяжелое. У птицы выявили три перелома крыла от огнестрельного ранения, а также интоксикацию.

"Это еще совсем малыш, подросток. Он даже не поменял перо, клюв у него не окрасился в красный, он серенький. Вес всего 4,6 килограмма, хотя взрослые особи весят 7–8 килограммов", – отметила женщина.

