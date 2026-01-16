Некоторые ПК с Windows 11 перестали выключаться из-за ошибки обновления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи операционной системы Windows 11 столкнулись с проблемой после выхода январского обновления. Некоторые компьютеры перестали выключаться, передает издание Bleeping Computer.

Проблема проявилась после обновления версии 23H2. Сообщения о сбоях начали поступать от пользователей, на чьих компьютерах была активирована функция System Guard Secure Launch. В частности, техника перестала реагировать на команды перехода в режим сна или выключения, из-за чего приходилось прибегать к принудительным методам.

Уточняется, что System Guard Secure Launch представляет из себя функцию безопасности, предназначенную для защиты процесса загрузки от атак на уровне микропрограммного обеспечения и вредоносных программ. Обычно ее активируют на компьютерах в организациях с корпоративной лицензией Windows.

Корпорация Microsoft признала наличие проблемы и сообщила, что вместо выполнения команды выключения или перехода в спящий режим компьютер может перезагрузиться. В качестве временного решения пользователям предложили использовать команду "shutdown /s /t 0" в терминале для выключения ПК.

Ранее стало известно, что Microsoft планирует внести изменения в дизайн "экрана смерти" операционной системы Windows. Нововведение станет первым за последние 40 лет.

Предполагается, что после обновления Windows привычный синий "экран смерти" (BSOD) станет черным. С него исчезнут грустный смайлик и QR-код, который раньше вел на сайт техподдержки компании.

