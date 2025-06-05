Минцифры поддержало предустановку российских операционных систем на ноутбуки

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Министр цифрового развития Максут Шадаев поддержал идею обязать производителей техники устанавливать российские операционные системы (ОС) на ноутбуки, которые поставляются в страну. Об этом сообщают "Ведомости".

Изначально с этим предложением выступил управляющий партнер одного из IТ-холдингов Алексей Мельников в рамках форума ЦИПР-2025. По его задумке, все ноутбуки, поставляемые в розницу и на онлайн-площадки, должны иметь хотя бы одну российскую ОС – "Альт", Astra Linux или Red OS. Наличие Windows при этом допустимо, но основной должна быть отечественная система.

"Ничего не случится – ни инфляции, ни бунта", – подчеркнул Мельников.

Также он предложил распространить эту практику на планшеты, смартфоны и прочие устройства. Аналогичным вариантом для мобильных телефонов могла бы стать "Аврора" разработки ОМП, либо Red OS Mobile. По словам Мельникова, в КНР ОС Harmony от компании Huawei получила широкое распространение благодаря государственной политике.

"В этом есть определенный протекционизм, но это действенный способ познакомить с российским программным продуктом", – сказал Мельников.

В пользу этой инициативы высказалась исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Екатерина Демкина. Она уверена, что это решение могло бы поддержать отечественную IT-сферу и представителей этой отрасли, а также повысило бы кибербезопасность. Но в массовом сегменте реализация, вероятно, будет непростой из-за некоторой ограниченности отечественных ОС.

При этом директор управления ОС "Группы Астра" не только поддержал инициативу, но и рассказал, что компания уже работает над адаптацией Astra Linux под массовый сегмент и уже вскоре сможет представить решения для домашнего и коммерческого использования. Аналогичную готовность к массовой предустановке операционной системы Red OS подтвердил и заместитель исполнительного директора "Ред софта" Рустам Рустамов.

По данным аналитиков, российские ОС установлены всего на 2–3% новых ноутбуков, если рассматривать розничный и корпоративный рынок. При этом на корпоративном рынке отдельно долю российских ОС можно оценить в 7%, говорится в публикации.

При этом Шадаев поддержал лишь идею о предустановке ОС на ноутбуки. По его словам, это сделать "довольно легко", также это позволило бы увеличить долю отечественных решений. При этом вводить обязательные российские ОС на телефоны было бы рискованным из-за давления на китайских производителей, отметил глава Минцифры.

"Если мы обяжем ставить "Аврору" и будем жестко не пропускать на таможне – риски очень большие", – сказал он.

Увидеть ноутбуки с собственной операционной системой и пакетом программного обеспечения можно на столичном стенде на площадке 10-й конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Ноутбуки, которые показаны на ЦИПР, были собраны по техническому заданию департамента информационных технологий Москвы. На каждом из них установили операционную систему "МосТех.ОС" на базе ядра Linux и пакет сервисов московской разработки.

