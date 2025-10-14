Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Фото: depositphotos/realinemedia

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10, порекомендовав пользователям обновить ее до 11-й версии. Соответствующая информация была размещена на сайте корпорации.

Отмечается, что в противном случае пользователи не смогут больше получать обновления программного обеспечения и системы безопасности, а также техническую поддержку. При этом Windows 10 продолжит работать.

Тем не менее компьютеры с этой версией операционной системы станут более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами.

По информации СМИ, Microsoft планирует внести изменения в дизайн "экрана смерти" операционной системы Windows. Нововведение станет первым за последние 40 лет.

Предполагается, что после обновления Windows привычный синий "экран смерти" (BSOD) станет черным. С него исчезнут грустный смайлик и QR-код, который раньше вел на сайт техподдержки компании.

