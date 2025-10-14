14 октября, 09:44Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 10
Фото: depositphotos/realinemedia
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10, порекомендовав пользователям обновить ее до 11-й версии. Соответствующая информация была размещена на сайте корпорации.
Отмечается, что в противном случае пользователи не смогут больше получать обновления программного обеспечения и системы безопасности, а также техническую поддержку. При этом Windows 10 продолжит работать.
Тем не менее компьютеры с этой версией операционной системы станут более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами.
По информации СМИ, Microsoft планирует внести изменения в дизайн "экрана смерти" операционной системы Windows. Нововведение станет первым за последние 40 лет.
Предполагается, что после обновления Windows привычный синий "экран смерти" (BSOD) станет черным. С него исчезнут грустный смайлик и QR-код, который раньше вел на сайт техподдержки компании.