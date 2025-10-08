08 октября, 15:05Экономика
Microsoft подал две заявки на регистрацию товарных знаков
Фото: depositphotos/wolterke
Компания Microsoft подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков, передает ТАСС.
Согласно базе ведомства, заявки на регистрацию Microsoft 365 и Halo были поданы 3 октября из США. Они регистрируются по 3 классам (№ 09, 41, 42,) международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Отмечается, что в них входят электронное оборудование, телекоммуникационные и технические услуги.
Ранее американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции. В качестве заявителя указана Lauren Company.
До этого швейцарская компания Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков до 2034 года. В документах указано, что заявки на регистрацию словесных знаков Triplock и Sea-Dweller были поданы в декабре 2024 года. В октябре 2025-го ведомство приняло решение зарегистрировать их.