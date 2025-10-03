Компания Rolex зарегистрировала товарные знаки в России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

В документах указано, что заявки на регистрацию словесных знаков Triplock и Sea-Dweller были поданы в декабре 2024 года. В октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.

В феврале 2023 года 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в России, но не исключили возможности возвращения.

Ранее стало известно, что американская компания и производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может потерять товарный знак в России. Право на него истекает 31 октября. При этом производитель неоднократно продлевал действие знака в РФ, последний раз данная процедура проходила в 2015 году.

Вместе с тем Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Компания подала заявку в октябре 2024 года.