Ирина Круг зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" на имя вдовы певца Ирины Круг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы.

Заявка была подана 16 февраля 2024 года, а регистрацию прошла 16 сентября 2025-го.

Товарный знак охватывает 5 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 29, 30, 32, 33 и 34. Это позволяет использовать его для производства и продажи мяса, рыбы, птицы, овощей, молока, кофе, чая, кондитерских изделий, пива, безалкогольных напитков, минеральной и газированной воды, а также табака и сигарет. Срок действия исключительного права истекает 16 февраля 2034 года.

Причем, как следует из базы Роспатента, Ирина Круг уже регистрировала товарный знак "Михаил Круг", который сейчас используется для продвижения музыкальных произведений.



instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/irinakrug

В сентябре прошлого года певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский". Под маркой планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности, а также производить научное и музыкальное оборудование.

Однако в сентябре 2025-го Роспатент отказал певцу. В ответ на это Дронов заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда и хотел привлечь внимание предпринимателей, использующих название его песни в корыстных целях.