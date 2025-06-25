Певец Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака "наГЛец"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Певец и народный артист России Григорий Лепс подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака "наГЛец", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

Согласно заявке, под этим товарным знаком планируется производство и выпуск видеокассет, дисков звукозаписи, кинопленок, носителей звукозаписи, мультфильмов, развлекательных передач, фильмов. Кроме того, заявка подана в категории "гостиницы и пансионы".

Заявка была подана 20 июня.

Ранее стало известно, что в Роспатент подал заявку бренд Calvin Klein. Под этим товарным знаком можно производить и продавать мыло, духи, шампунь, рюкзаки, очки и многое другое, включая книжные полки и ковры. При этом американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, в марте 2022 года объявила о приостановке работы на российском рынке.