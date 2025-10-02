Товарный знак Максима Галкина будет действовать в России до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Товарный знак юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) продолжает действовать в России до 2030 года. Никаких изменений в базе Роспатента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс ведомства.

По данным из документов, заявка на товарный знак артиста была подана в Роспатент в 2010 году, а в 2011-м ведомство зарегистрировало его. Также в 2019 году действие права было продлено до марта 2030-го.

При этом, согласно информации RT, Роспатент зарегистрировал заявление с просьбой остановить правовую охрану товарного знака Галкина. В случае аннулирования юморист лишится исключительных прав на собственное имя, а любое третье лицо сможет получить возможность оформить знак на себя.

Как уточнило СМИ, заявление подал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов.

"Зачем нужен этот товарный знак, если им все равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало", – сказал он.

Ранее Мосэнергосбыт направил в Черемушкинский суд Москвы иск, в котором потребовал взыскать с Галкина свыше 500 тысяч рублей. Шоумен не оплатил счета за потребленную электроэнергию в доме, который расположен в подмосковной деревне Грязи. Спустя время артист полностью погасил долг.

