Роспатент отказал Renault в регистрации нового товарного знака

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

Уточняется, что компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для продажи и производства машин в октябре 2024 года. В апреле этого года концерн получил предварительный отказ.

Если Renault не ответит в Роспатент в течение нескольких недель, то компания получит окончательный отказ в регистрации знака, отметила глава компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. По ее словам, есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака Reno: специалисты выявили более ранний товарный знак, который схож с заявленным до степени смешения.

При этом противопоставленный знак также принадлежит Renault. Однако в новой заявке компания указала другой адрес, который не соответствует ранее внесенному в госреестры России.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что автоконцерн Renault делает все, чтобы не иметь шанса реализовать опцион на возвращение в Россию.

По словам политика, компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, а также никак не содействовала в этой части по отношению к "АвтоВАЗу". Кроме того, уточнил Мантуров, Renault поставляет технику Украине.