Фото: 123RF/nathamag11

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Согласно документу, заявка была подана в феврале текущего года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана Lauren Company.

Под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.

Ранее швейцарская компания Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года. В документах указано, что заявки на регистрацию словесных знаков Triplock и Sea-Dweller были поданы в декабре 2024 года. В октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.

Между тем Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Компания подала заявку в октябре 2024 года.

