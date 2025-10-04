04 октября, 23:10Экономика
Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
Фото: 123RF/nathamag11
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана в феврале текущего года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана Lauren Company.
Под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.
Ранее швейцарская компания Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года. В документах указано, что заявки на регистрацию словесных знаков Triplock и Sea-Dweller были поданы в декабре 2024 года. В октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.
Между тем Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Компания подала заявку в октябре 2024 года.
