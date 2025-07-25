Российская "дочка" Microsoft подала в суд заявление о банкротстве

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения Microsoft Corporation, о своем банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

Уточняется, что заявление поступило в суд 24 июля и к рассмотрению еще не принято.

Компания в начале июля разместила на "Федресурсе" сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредитором в публикации был указан Газпромбанк.

Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Apple уступила компании Microsoft место в рейтинге самых дорогих организаций. Это произошло после того, как стоимость бумаг Apple упала на 23%.

На момент закрытия торгов рыночная капитализация американской корпорации достигала 2,64 триллиона долларов, в то время как у Microsoft этот показатель составил 2,59 триллиона долларов.