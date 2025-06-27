The Verde: Microsoft изменит дизайн "экрана смерти" Windows

Фото: windowslatest.com

Американская компания Microsoft планирует внести изменения в дизайн "экрана смерти" операционной системы Windows. Нововведение станет первым за последние 40 лет, пишет МК, ссылаясь на The Verge.

Предполагается, что после обновления Windows привычный синий "экран смерти" (BSOD) станет черным. С него исчезнут грустный смайлик и QR-код, который раньше вел на сайт техподдержки компании.

Изменения направлены на упрощение использования операционной системы, отмечают журналисты. На новом черном экране будут отображаться код ошибки и информация о неисправном драйвере, что поможет пользователям быстрее понять причину сбоя.

Также авторы материала напомнили о выходе обновленной версии Windows 11 вместе с функцией Quick Machine Recovery в конце лета. Эта функция предназначена для быстрого восстановления не загружающихся программ.

Немногим ранее Microsoft запустила тестирование функции голосового ассистента Copilot Voice в Windows 11. Нововведение позволит запускать ИИ фразой Hey, Copilot ("Привет, Copilot". – Прим. ред.), после произнесения которой в нижней части экрана появится визуальный индикатор готовности программы к восприятию голосовых команд.

Сейчас функция, доступная в версии 1.25051.10.0 и выше, требует ручного включения. Она предназначена для пользователей с английским интерфейсом, но распознает и другие языки.