В Windows заработает нейросетевой аналог Siri

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Компания Microsoft запустила тестирование новой функции для голосового ассистента Copilot Voice в Windows 11. Нововведение позволит запускать ИИ фразой Hey, Copilot ("Привет, Copilot". – Прим. ред.), сообщается на сайте компании.

Пока функция доступна в Copilot версии 1.25051.10.0 и выше. Нововведение требует ручного включения функции. Кроме того, она предназначена для пользователей с установленным английским языком интерфейса. Однако голосовой ассистент распознает и другие языки.

Если произнести Hey, Copilot, то в нижней части экрана появится визуальный индикатор готовности программы к восприятию голосовых команд, рассказали в Microsoft.

В компании отметили, что для новой функции предусмотрен 10-секундный аудиобуфер. Он не загружает аудиофайлы в облако и не хранит их на устройстве. Именно это позволяет распознавать ключевую фразу офлайн, но для работы Copilot Voice подключение к интернету все равно обязательно.

С осени 2024 года Copilot Voice можно пользоваться бесплатно по всему миру, но в России он официально недоступен.

Ранее сообщалось, что Microsoft добавила новую функцию в PowerPoint, благодаря которой пользователи могут создавать презентации с использованием ИИ-помощника Copilot. ИИ-помощник способен помочь в создании отточенных, привлекательных и эффективных слайдов. Для этого надо зайти во вкладку "Главная" в приложении и нажать на опцию "Новый слайд с Copilot".